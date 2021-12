Final Fantasy 16 fa furore in Giappone: Elden Ring fuori dalla Top 10 di Famitsu

Con una puntualità disarmante, la pubblicazione della nuova rassegna dei giochi più desiderati dal pubblico giapponese ha eletto vincitore il prossimo capitolo della serie Square Enix, proprio nel giorno dell'annuncio dei ritardi nello sviluppo di Final Fantasy XVI.

Nel suo ultimo numero, il celebre periodico nipponico Famitsu ha infatti pubblicato la consueta Top 30 settimanale dedicata ai titoli più attesi. Come potete verificare dalla classifica che vi riportiamo di seguito, Final Fantasy XVI si è collocato agilmente in vetta, con notevole distacco dal secondo classificato, ovvero Bayonetta 3. Medaglia di bronzo invece per l'ancora misteriosissimo sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ancora privo di un titolo definitivo.

1. [PS5] Final Fantasy XVI: 742 voti;

2. [Nintendo Switch] Bayonetta 3: 607 voti;

3. [Nintendo Switch] The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2: 583 voti;

4. [Nintendo Switch] Splatoon 3: 576 voti;

5. [Nintendo Switch] Dragon Quest X Offline: 530 voti;

6. [Nintendo Switch] Leggende Pokémon: Arceus: 464 voti;

7. [PS5] Gran Turismo 7: 323 voti;

8. [Nintendo Switch] Ushiro: 321 voti;

9. [Nintendo Switch] Triangle Strategy: 289 voti;

10. [Nintendo Switch] Kirby e la Terra Perduta: 286 voti;

11. [PS5] Pragmata: 273 voti;

12. [PS4] Elden Ring: 272 voti;

13. [Nintendo Switch] Atelier Sophie 2: 242 voti;

14. [Nintendo Switch] Monster Hunter Rise: Sunbreak: 241 voti;

15. [PS5] Elden Ring: 239 voti;

16. [Nintendo Switch] Anonymous;Code: 175 voti;

17. [PS4] Dragon Quest X Offline: 152 voti;

18. [Nintendo Switch] Chocobo GP: 143 voti;

19. [Nintendo Switch] Metal Max: Wild West 141 voti;

20. [PS4] Anonymous;Code: 138 voti;

21. [Nintendo Switch] Touken Ranbu Musou: 135 voti;

22. [PS4] Relayer: 122 voti;

23. [PS4] The King of Fighters XV: 120 voti;

24. [PS5] Star Ocean 6: The Divine Force: 114 voti;

25. [PS4] Star Ocean 6: The Divine Force: 111 voti;

26. [PS5] Dragon Quest X Offline: 104 voti;

27. [PS4] Atelier Sophie 2: 95 voti;

28. [PS5] Forspoken: 77 voti;

29. [PS4] Hyperdimension Neptunia: Sisters vs. Sisters: 74 voti;

30. [PS4] Gran Turismo 7: 72 voti;



Interessante come l'intera Top 10 di Famitsu sia quasi totalmente dominata da Nintendo Switch, con le eccezioni del già citato Final Fantasy XVI e della versione PS5 di Gran Turismo 7. A sorpresa, troviamo Elden Ring fuori dalle prime dieci posizioni, con la prossima opera FromSoftware che conquista il dodicesimo poto nella sua incarnazione per PS4.