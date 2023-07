Final Fantasy 16 tra futuro e possibili DLC: Square Enix chiede il parere dei fan

Alla luce dell'accoglienza positiva riservata da critica e pubblico all'ultimo episodio, Square Enix sta valutando idee per possibili DLC di Final Fantasy 16 volti ad espandere ulteriormente la storia di Clive Rosfield ed il mondo di Valisthea. Ad avvalorare questa possibilità, l'arrivo di un questionario rivolto proprio ai fan.

Attualmente il questionario è disponibile soltanto per i giocatori giapponesi, ma non è da escludere che Square Enix lo diffonda anche in Europa e Stati Uniti per sentire la voce di ogni appassionato. Nello specifico, la compagnia si rivolge a "coloro che hanno acquistato Final Fantasy XVI, pubblicato il 22 giugno 2023", spiegando che "stiamo conducendo un sondaggio sui contenuti del gioco sul nostro sito ufficiale. I risultati del questionario verranno poi girati al team di sviluppo ed utilizzati per perfezionare lo sviluppo di contenuti e servizi futuri".

Non è chiaro al momento cosa l'azienda stia chiedendo nello specifico, ma è lecito dedurre che le risposte dei fan potrebbero avere un impatto sull'eventuale sviluppo di espansioni o aggiornamenti futuri per Final Fantasy XVI. Considerato inoltre che Square Enix si è detta soddisfatta dalle vendite di Final Fantasy 16, ritenute "estremamente forti" data la base installata di PlayStation 5, la sensazione è che l'Action/RPG non abbia ancora sparato tutte le sue cartucce: non resta che attendere novità concrete sull'eventuale supporto al gioco nel prossimo futuro.