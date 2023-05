Final Fantasy 16 gameplay: nuovi video su abilità, party, buddy e poteri Eikon

Square Enix Japan ha aggiornato il sito ufficiale giapponese di Final Fantasy XVI con nuove clip di gameplay, artwork e screenshot del gioco, in uscita il prossimo 22 giugno in esclusiva su PlayStation 5. Siete curiosi? Ecco i nuovi video e le immagini.

Nello specifico le nuove clip sono dedicate a vari aspetti del gameplay come titanic clashes, i poteri Eikon, la modalità Story Focused, le abilità di Clive, buddy e party. Inoltre il publisher ha diffuso anche nuove immagini e alcuni artwork dei Titani Phoenix, Shiva, Ramuh, Garuda, Titan, Bahamut, Odin e Ifrit.

Per saperne di più vi rimandiamo anche al nostro approfondimento su Final Fantasy 16, dal combat system ai personaggi, vi sveliamo tutto quello che sappiamo sul nuovo videogioco Square Enix. Final Fantasy XVI è atteso per il 22 giugno in esclusiva su PlayStation 5, al momento non sono state annunciate altre versioni per console e anche il debutto su PC non è certo.

Final Fantasy 16 sembra Devil May Cry e nelle ultime settimane è nata una polemica che vede contrapporsi coloro che ritengono Final Fantasy XVI un gioco di ruolo con elementi d'azione e chi invece lo considera interamente uno Stylish Action alla Devil May Cry o Bayonetta. E voi da che parte state?