Final Fantasy 16 può essere gestito 'solamente da PS5', dice Square Enix

Come ben sappiamo, Final Fantasy XVI verrà pubblicato solo su PlayStation 5 il prossimo 22 giugno. E sebbene Final Fantasy 16 è esclusiva temporale PS5 per sei mesi, è estremamente improbabile che altre versioni del gioco verranno pubblicate una volta scaduti gli accordi con Sony.

Del resto il producer Naoki Yoshida lo ha già chiarito che Final Fantasy 16 non uscirà su PC sei mesi dopo PS5, e dunque il solo modo per giocare il nuovo kolossal di Square Enix è attraverso la PlayStation di ultima generazione. Anche perché stando a quanto riferito da Yoshida nel corso di un'intervista con IGN.com, soltanto PS5 avrebbe la potenza necessaria per far funzionare correttamente il sistema di combattimento pensato per il nuovo Final Fantasy.

"Mentre c'è lo scontro tra Ifrit e Garuda e le due creature si danno battaglia, nel frattempo PS5 sta già caricando la prossima scena. Si sta preparando, dunque possiamo passare alla prossima scena senza soluzione di continuità", afferma Yoshida. Proprio le spettacolari e coreografiche battaglie tra gli Eikon sarebbero la ragione principale per cui Final Fantasy XVI potrebbe funzionare bene solo su PS5, almeno stando al pensiero di Square Enix.

"Essere in grado di far muovere tutto in maniera fluida e senza alcun caricamento è stato possibile grazie alla potenza di PS5. Se non avevamo a disposizione la memoria di PS5 e la velocità di trasferimento del suo SSD, a quest'ora staremmo ancora nel pieno dello sviluppo", ha aggiunto il combat director Ryota Suzuki. Si mantengono quindi molto sottili, almeno per ora, le possibilità che Final Fantasy XVI possa sbarcare anche su altri lidi in futuro, una volta terminata l'esclusività temporale.