Final Fantasy 16 primo in Giappone al lancio, ma sono lontani i numeri di FF 15 e 7 Remake

Final Fantasy XVI ha raggiunto le 3 milioni di copie vendute nel suo periodo di lancio, e si è confermato come un successo commerciale per Square-Enix, sebbene non paragonabile ai risultati più altisonanti di passati episodi della serie come Final Fantasy XV e Final Fantasy VII Remake.

Tramite i dati forniti da Famitsu legati alle vendite dei giochi retail, apprendiamo che Final Fantasy XVI si è imposto in prima posizione nella classifica software giapponese dell'ultima settimana. Il JRPG ha collezionato un totale di 336,027 copie vendute su PS5 nei primi giorni dal debutto in Giappone, registrando un lancio soddisfacente ma non paragonabile a Final Fantasy XV (716,649 copie al lancio) e Final Fantasy VII Remake (702.853 copie al lancio). Naturalmente ci sono da tenere in considerazione alcuni fattori: le rispettive basi installate delle piattaforme di riferimento al momento del debutto di questi giochi, il fatto che il mercato retail sta perdendo gradualmente la sua importanza, ed anche che Final Fantasy XV fu lanciato come multipiattaforma.

L'action game di Square-Enix precede in classifica The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, con 25,155 unità, e Mario Kart 8 Deluxe, con 8,066 copie. Di seguito vi riportiamo la top 10 giapponese della settimana che va dal 19 al 25 giugno.

[PS5] Final Fantasy XVI – 336,027 [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 25,155 / 1,697,225 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 8,066 / 5,344,544 [NSW] Minecraft – 6,166 / 3,171,606 [NSW] Nintendo Switch Sports – 6,156 / 1,107,323 [NSW] Pokemon Scarlet / Violet – 4,901 / 5,058,457 [NSW] Splatoon 3 – 4,597 / 4,043,435 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 4,282 / 5,219,828 [NSW] Ring Fit Adventure – 4,231 / 3,405,063 [NSW] Zelda: Breath of the Wild – 3,531 / 2,216,142

Per quanto riguarda la classifica hardware, la famiglia di console Nintendo Switch guida la classifica al primo posto, ed a seguire troviamo PlayStation 5.

PS5 – 71,415

Switch OLED – 66,375

Switch – 20,941

Switch Lite – 18,674

PS5 Digital Edition – 13,970

PS4 – 2,427

Xbox Series S – 8,448

Xbox Series X – 279

New 2DS LL – 33

Molto bassi i numeri di Xbox Series X, che con sole 279 unità viene persino superata da PS4 che piazza oltre 2.000 unità. Più incoraggianti i numeri di Xbox Series S, con la sorella minore delle console current gen di Microsoft che raggiunge più di 8.000 pezzi venduti nell'ultima settimana.