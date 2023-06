Final Fantasy 16: meglio giocarlo in modalità Grafica o Prestazioni? Il confronto in video

L'analisi di Digital Foundry effettuata sulla build di lancio di Final Fantasy XVI ha evidenziato un comparto grafico notevole del nuovo JRPG ma alcuni problemi tecnici nella modalità Performance dell'action-RPG.

Il nuovo filmato pubblicato sul canale di ElAnalistaDeBits ci consente di dare uno sguardo ancor più approfondito alle due modalità di gioco disponibili in Final Fantasy XVI, e decidere quale tra le due scegliere per la nostra avventura nel mondo di Valisthea.

L'analisi qui riportata afferma che la modalità Grafica aumenta, come è naturale, la risoluzione del rendering, insieme alla qualità delle ombre, il filtro anisotropico e alcuni effetti di post-elaborazione come i godrays. La risoluzione nativa tende a calare durante le esplorazioni delle città più affollate e dense di dettagli.

In modalità Performance, nonostante la patch 1.000.002 pubblicata in tempo per il day one, si registrano cali fino a 40fps in alcune aree, come già confermato da Digital Foundry, e non ci sono miglioramenti apprezzabili rispetto alla demo. I tempi di caricamento sono molto rapidi: dal menu della console, è possibile avviare il gioco e caricarlo in meno di 8 secondi. I filmati girano a 30fps in entrambe le modalità.

Il Creative Business Unit III Developed Engine utilizzato per sviluppare Final Fantasy XVI possiede molte qualità a livello visivo che esaltano la direzione artistica di FFXVI - conclude l'analisi - ma non c'è dubbio che in alcuni aspetti come illuminazione, complessità geometrica e fisica sia inferiore ad altri motori come l'Unreal Engine o lo stesso Luminous Engine di Square-Enix.

Per tutti gli altri dettagli sul nuovo capitolo della storica serie JRPG, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Final Fantasy XVI.