Final Fantasy 16: ci abbiamo giocato per 4 ore, parliamone più a fondo!

Final Fantasy XVI è con tutta probabilità il gioco più caldo dell'estate 2023, in arrivo il 22 giugno in esclusiva PlayStation 5. E come abbiamo potuto constatare nella nostra prova di Final Fantasy 16, il nuovo kolossal di Square Enix punta molto forte sulla narrativa, oltre ad una componente Action più marcata rispetto al passato.

Nello specifico abbiamo giocato il lungo prologo dell'avventura, per una prova che ci ha intrattenuto per ben 4 ore: in compagnia del nostro Gabriele Laurino e di Antonello "Kirito" Bello abbiamo parlato in maniera ancora più libera ed approfondita di quanto visto durante le primissime fasi dell'avventura, nella live che potete trovare in cima a questa notizia oppure recuperare attraverso il canale Youtube Everyeye On Demand, che vi invitiamo a seguire così da non perdervi nessun nuovo aggiornamento.

Pur trattandosi soltanto del prologo, c'è già tanto da dire su Final Fantasy XVI, che sembra convincere per i toni epici che permeano l'intera avventura, ma che lascia spazio anche a qualche dubbio in termini di ritmo e difficoltà, quantomeno in questa prima fase di gioco sperimentata. L'appuntamento del 22 giugno con il gioco completo sarà dunque molto importante per capire quale sarà l'impatto vero e proprio del nuovo Final Fantasy, pronto ancora una volta a rinnovarsi e cambiare direzione: basterà per arrivare al successo?

Intanto il producer Naoki Yoshida ha rivelato che le battaglie tra Eikon in Final Fantasy 16 sono ispirate a God of War, nello specifico agli scontri con i Boss dei primi giochi della serie targata Santa Monica Studio.