Final Fantasy 16: un giocatore crede di aver scoperto la data di lancio

Square Enix ha partecipato al PlayStation Showcase di ieri sera mostrando il trailer della storia di Forspoken, che oltre a presentare i personaggi ha anche svelato la finestra di lancio del progetto una volta conosciuto come Athia. Secondo un utente, in ogni caso, lo show potrebbe aver riservato anche dell'altro ai fan della compagnia nipponica.

Se avete assistito allo Showcase, allora sapete bene che la trasmissione è cominciata con il lungo spot "Play Has No Limits", una celebrazione del mondo PlayStation ricca di Easter egg dedicati ai franchise giocabili sulle console della casa, come God of War e Uncharted. Ebbene, come ha fatto notare l'utente di Reddit Game_Daddy, ad un certo punto è anche possibile leggere il messaggio "Valisthea - 06:16" all'interno di una stazione. Quello che ad una prima occhiata sembrerebbe essere l'orario di un treno, è invece stato letto come un indizio della data di lancio di Final Fantasy 16: Valisthea è il mondo nel quale saranno ambientate le vicende del gioco, mentre i numeri corrisponderebbero, secondo l'utente, alla data del 16 giugno.

Una teoria senza dubbio suggestiva, ma che non ci sentiamo di sposare in toto. Quel messaggio potrebbe significare tutto e niente (l'anno manca, ad esempio), dunque per il momento preferiamo considerarlo per quello che è, un simpatico omaggio a Final Fantasy 16. Ne approfittiamo per ricordarvi che il gioco, annunciato esattamente un anno fa all'evento reveal di PS5, uscirà in esclusiva sulla console next-gen di Sony ed è attualmente privo di una finestra di lancio ufficiale.