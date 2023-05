Final Fantasy 16: i giocatori odiano gli Open World vuoti, dice Yoshida

Come già confermato in occasioni passate, Final Fantasy 16 non sarà Open World pur essendo presenti più macro-aree da esplorare. La questione è stata più volte toccata dal producer Naoki Yoshida, che ha spiegato i motivi per cui Square Enix ha scartato una simile impostazione per il nuovo Final Fantasy.

Non solo un Final Fantasy 16 Open World avrebbe richiesto 15 anni di sviluppo, ma parlando ai microfoni di Game Informer Yoshida ha aggiunto che l'obiettivo della compagnia nipponica era evitare la creazione di un Open World sostanzialmente vuoto che avrebbe fatto infuriare i giocatori.

"Ad esempio, se crei un Open World basato sui 23 quartieri speciali di Tokyo, allora sostanzialmente la tua storia dovrebbe svolgersi dentro quei 23 quartieri speciali e non al loro esterno. Potresti comunque creare delle aree esterne, ma ciò richiederebbe parecchie risorse, e più aggiungi, più rischi che la gigantesca area che hai creato diventi vuota, esattamente ciò che i giocatori odiano di più: enormi mondi aperti dove non c'è nulla da fare", spiega Yoshida citando tra l'altro le critiche mosse in passato a Final Fantasy XV, non solo per la struttura della narrativa ma anche per la caratterizzazione del suo Open World.

Forse è proprio per evitare la creazione di una mappa troppo grande ma senza attrazioni sostanziali che Final Fantasy XVI avrà un'impostazione più lineare. Cosa ne pensate delle parole di Yoshida?