Final Fantasy 16 è il gioco più atteso in Giappone, insieme a Bayonetta 3 e Pokemon

Con Splatoon 3 ormai uscito da qualche settimana e diventato rapidamente un fenomeno in Giappone, Final Fantasy XVI si riprende il primo posto nella classifica dei Most Wanted di Famitsu, diventando così nuovamente il videogioco più atteso dai lettori della celebre rivista.

Final Fantasy 16 ottiene oltre 650 voti distanziando di oltre 100 voti il secondo classificato, Bayonetta 3 per Nintendo Switch. Sul gradino più basso del podio troviamo invece Pokemon Scarlatto e Violetto (in uscita a novembre) seguito da The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, in arrivo a maggio 2023.

[PS5] Final Fantasy 16 – 652 voti [NSW] Bayonetta 3 – 546 voti [NSW] Pokemon Scarlatto e Violetto – 541 voti [NSW] The Legend of Zelda Tears of the Kingdom – 477 voti [PS4] Witch on the Holy Night – 244 voti [PS5] Final Fantasy 7 Rebirth – 239 voti [NSW] Witch on the Holy Night – 228 voti [NSW] Dragon Quest Treasures – 212 voti [PS5] Resident Evil 4 – 196 voti [PS4] Star Ocean The Divine Force – 191 voti

Proseguendo nell'analisi della Top 10 troviamo Witch on the Holy Night al quinto posto seguito da Final Fantasy 7 Rebirth e nuovamente da Witch on the Holy Night in versione Nintendo Switch. Le ultime tre posizioni sono occupate da Dragon Quest Treasures, Resident Evil 4 Remake e Star Ocean The Divine Force.