Final Fantasy 16 è il gioco più atteso in Giappone: ma quando uscirà?

Direttamente dal Giappone, arriva una nuova classifica dedicata ai videogiochi più attesi dagli appassionati, rappresentati in questo caso dai moltissimi lettori di Famitsu, tra i magazine più famosi del Sol Levante.

Il pubblico del periodico ha espresso le proprie preferenze, andando a porre sul podio un trittico di produzioni tutte prive, per il momento, di una precisa data di uscita. Al primo posto, in particolare, troviamo Final Fantasy XVI, nuova Fantasia Finale di casa Square Enix. Mentre i rumor iniziali volevano il JRPG in arrivo nel corso di quest'anno, ora molte fonti, tra cui il sempre ben informato Jason Schreier, si dicono scettiche sul lancio di Final Fantasy XVI nel 2022. A riconferma dei dubbi, ricordiamo che l'avventura non era stata inclusa dal publisher nell'elenco dei giochi Square Enix in arrivo quest'anno.



Ma, come detto, i videogiocatori nipponici sembrano avere una predilezione particolare per le produzioni ancora prive di data d'uscita. Ad aggiudicarsi la medaglia d'argento su Famitsu è infatti Bayonetta 3, il cui esordio è però se non altro confermato per il 2022, esattamente come per Splatoon 3, che si colloca in terza posizione. Niente da fare nemmeno per il quarto gioco in classifica: il recente rinvio di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 al 2023 ha infatti smorzato le speranze dei fan di Link che speravano di poter tornare ad Hyrule in tempo per Natale.



Di seguito, vi riportiamo la Top 30 completa dei giochi più attesi in Giappone dai lettori di Famitsu:

1. [PS5] Final Fantasy XVI – 784 voti

2. [Nintendo Switch] Bayonetta 3 – 591 voti

3. [Nintendo Switch] Splatoon 3 – 557 voti

4. [Nintendo Switch] The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 – 532 voti

5. [Nintendo Switch] Dragon Quest X Offline – 482 voti

6. [Nintendo Switch] Xenoblade Chronicles 3 – 385 voti

7. [Nintendo Switch] Live A Live – 334 voti

8. [PS5] Pragmata – 318 voti

9. [Nintendo Switch] Ushiro – 270 voti

10. [Nintendo Switch] Monster Hunter Rise: Sunbreak – 254 voti

11. [Nintendo Switch] Fire Emblem Warriors: Three Hopes – 223 voti

12. [Nintendo Switch] Pokemon Scarlatto / Pokémon Violetto – 191 voti

13. [Nintendo Switch] 13 Sentinels: Aegis Rim – 164 voti

14. [PS5] Dragon Quest X Offline – 162 voti

15. [PS4] Anonymous;Code – 159 voti

16. [PS4] Soul Hackers 2 – 148 voti

17. [Nintendo Switch] Anonymous;Code – 125 voti

18. [PS5] Forspoken – 124 voti

19. [PS4] Star Ocean 6 – 122 voti

20. [PS5] Star Ocean 6 – 117 voti

21. [Nintendo Switch] eBaseball Powerful Pro Baseball 2022 – 109 voti

22. [Nintendo Switch] Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition – 106 voti

23. [PS5] Soul Hackers 2 – 101 voti

24. [PS4] Dragon Quest X Offline – 95 voti

25. [PS5] Granblue Fantasy Relink – 93 voti

26. [PS4] Hyperdimension Neptunia: Sisters vs. Sisters – 90 voti

27. [Nintendo Switch] Metal Dogs – 82 voti

28. [PS4] EVE Ghost Enemies – 76 voti

29. [PS4] The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II – CRIMSON SiN – 74 voti

30. [PS5] The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II – CRIMSON SiN – 72 voti

Come spesso accade per il mercato del Sol Levante, dalla classifica mancano all'appello grandi produzioni occidentali, come Hogwarts Legacy, God of War: Ragnarok, Starfield e moltissimi altri. Quali sono invece i vostri giochi più attesi per il prossimo futuro?