Final Fantasy 16 é un gioco con combattimenti a turni o no?

Final Fantasy 16, la cui uscita è prevista il 22 Giugno in esclusiva temporanea su Playstation 5, è stato uno dei capitoli più chiacchierati della serie. Hanno fatto molto discutere alcune scelte, in particolare la decisione di svecchiare il sistema di combattimento con qualcosa di rivoluzionario per i canoni della saga, nel bene e nel male.

Se chiedessimo ai fan di Final Fantasy quale secondo loro è uno degli elementi cardine della saga, moltissimi risponderebbero "il suo sistema di combattimento a turni". Questo perché sono numerosissimi i giocatori che si sono avvicinati a questi RPG per il loro battle system a turni, che - pur con svariate rivisitazioni - ha fatto da denominatore comune per tutti i primi dieci episodi canonici della saga. Negli ultimi anni, invece, la serie di Final Fantasy ha adottato sistemi di combattimento sempre più dinamici, esplorando la componente action sotto varie forme, che è emersa con sempre più centralità negli ultimi titoli, quali Final Fantasy XV o Final Fantasy VII Remake, ricercando al contempo un compromesso con le basi più tradizionali.

Final Fantasy 16 ha un battle system a turni?

Final Fantasy 16 ha un obiettivo ben preciso: narrare una storia avvincente a un target di pubblico maturo (18+), allargando al contempo la platea di giocatori. Anche per questo motivo, il team di sviluppo – capitanato da Naoki Yoshida, apprezzato Director di Final Fantasy 14: Online – ha voluto sperimentare qualcosa di inedito: un sistema di combattimento full-action. Tradotto: Final Fantasy 16 non è un gioco a turni.

Il sistema di combattimento di Final Fantasy 16 è stato «la sfida più grande» per Naoki Yoshida. Progettato da Ryoka, responsabile del combat design di Devil May Cry, e per questo vi condivide alcune somiglianze. C'è anche un pizzico di Marvel Vs Capcom 2. Proprio perché l’esperienza sia accessibile a tutti, però, tutte le meccaniche potranno essere semplificate per coloro che non hanno dimestichezza con i combattimenti action. Il protagonista Clive Rosfield potrà apprendere numerose abilità dagli Eikon che fronteggerà nella sua avventura e le potrà combinare fra loro, sviluppandole attraverso un albero delle abilità, per dar vita a strategie e combo spettacolari con cui mettere in scacco i nemici.

Il livello di dinamismo è personalizzabile attraverso gli accessori, ma comprende mosse come la schivata e la parata. Viene abbandonato il tradizionale sistema di barre ATB in favore di un’azione più fluida, ma non per questo meno ragionata: gli sviluppatori assicurano ramificazioni e complessità tattica per coloro che ricercano un certo livello di sfida. Questo non significa che la serie di Final Fantasy verrà snaturata. Naoki Yoshida vuole presentarci qualcosa di nuovo, un'epica titanica con azione sfrenata che promette di strizzare l’occhio agli elementi chiave della serie: una colonna sonora pazzesca, una trama in stile «blockbuster di Hollywood giocabile», omaggi ai classici, mascotte imperdibili come Chocobo e Moguri e tanto, tanto altro ancora.