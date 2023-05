Final Fantasy 16 è un gioco completo, dice Yoshida: niente DLC per il JRPG?

Dopo aver rivelato di aver tratto ispirazione da God of War per le spettacolari battaglie tra gli Eikon, Square-Enix ci parla delle eventuali espansioni di Final Fantasy XVI, in arrivo il 22 giugno su PlayStation 5.

Il producer Naoki Yoshida ha precisato che la priorità assoluta per il team di sviluppo è quella di consegnare nelle mani dei giocatori un gioco fatto e finito, un'esperienza autoconclusiva per cui valga la pena pagare il prezzo pieno. Al momento attuale, quindi, non ci sono piani concreti per la realizzazione di espansioni post-lancio.

"È un gioco fatto e finito", ha detto Yoshida. "Chiediamo ai giocatori di pagare il prezzo intero per questa esperienza, quindi vogliamo che sia meritevole della quantità di denaro che i giocatori pagheranno e vogliamo che abbiano una soddisfazione pari a quella che hanno pagato o addirittura più di quello".

Tuttavia, Yoshida ha poi aggiunto che, se ci fosse abbastanza interesse da parte dei giocatori, potrebbero arrivare delle sorprese in futuro.

"Non abbiamo idea se le persone si innamoreranno di Valisthea e della storia di Clive e vorranno vedere più parti del mondo e altro dei suoi personaggi", ha detto. "Quindi, anche se intendiamo sempre prendere in considerazione DLC o spin-off o questo tipo di cose con cui poterne saperne di più sul gioco, prima vogliamo vedere se Valisthea e Clive sono davvero cose che i giocatori di tutto il mondo vogliono approfondire, e poi prenderemo una decisione".

Square-Enix ha inoltre confermato che non ci sarà alcuna patch del day one per Final Fantasy XVI.