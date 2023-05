Final Fantasy 16: la gioventù di Clive al centro della demo, primi dettagli da Yoshida

Sappiamo che Square Enix ha in programma di pubblicare una demo di Final Fantasy 16 poco prima del debutto del gioco completo su PlayStation 5, atteso per il 22 giugno 2023. I dettagli sulla versione di prova sono ancora scarsi, ma qualche informazione in più arriva direttamente da Naoki Yoshida.

Il producer di Final Fantasy XVI ha svelato nel corso di un evento stampa che la demo pubblica del nuovo kolossal di Square Enix sarà incentrata sulla gioventù di Clive Rosfield, con la versione dimostrativa che mostrerà alcuni eventi che plasmeranno l'adolescenza del protagonista gettando così le basi per la narrativa dell'intero gioco. Nessun dettaglio, invece, su quando dovrebbe essere effettivamente disponibile la demo, sebbene sia lecito pensare che possa arrivare già nella prima metà di giugno, un paio di settimane prima dell'esordio della versione completa.

La versione di prova sarà dunque un'occasione d'oro per avere un assaggio più chiaro e diretto non solo del gameplay di Final Fantasy XVI, ma anche del suo impianto narrativo che rivestirà un ruolo di primo piano all'interno della produzione. Parlando appunto di edizioni dimostrative, abbiamo provato Final Fantasy 16 per 4 ore, riportando nero su bianco le prime impressioni sul prologo del nuovo ed attesissimo Action/RPG firmato Square Enix.