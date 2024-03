Final Fantasy 16 potrebbe girare anche a 100fps su PC, secondo Yoshida

Naoki Yoshida si sbottona sulla versione PC di Final Fantasy 16 attualmente in sviluppo negli studi di Square Enix. Al momento il gioco è privo di una finestra di lancio ma il team sta lavorando alla fase di test e, sottolinea Yoshi-P, ci sono delle interessanti novità a riguardo.

In particolare Yoshida si sofferma sul framerate dichiarando che potenzialmente Final Fantasy 16 per PC potrebbe girare a 100fps, con performance superiori rispetto alla versione PS5. Si tratta di una dichiarazione in realtà piuttosto ovvia e lo stesso Yoshida parla genericamente di "prestazioni idealmente migliori su PC con un hardware high end" mentre in caso di configurazioni di basso o medio livello le performance dovrebbero essere inferiori o equiparabili a quelle della versione PS5.

"Stiamo lavorando sull'ottimizzazione, per capire quali limiti dobbiamo impostare. Con alcuni hardware possiamo far girare il gioco anche a 100fps in alcuni casi ma appunto dipende tutto dalla configurazione in proprio possesso."

Yoshi-P ribadisce poi come ci sia ancora molto lavoro da fare e numerosi test da effettuare. Che fine ha fatto la versione PC di Final Fantasy 16? E' in sviluppo e uscirà "presto" ma al momento Square Enix non ha annunciato ancora nulla in merito e dunque non ci resta che attendere maggiori dettagli.

Intanto è stata annunciata la data di uscita del DLC Rising Tide di Final Fantasy 16, in arrivo ad aprile su PlayStation 5.

