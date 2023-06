Final Fantasy 16: grafica top su PS5 ma cali fino a 720p in modalità Performance

Pur non essendo certo esente da difetti, Final Fantasy XVI è stato ben accolto dalla critica, riuscendo a superare per media voto anche Final Fantasy XV e Final Fantasy VII Remake. Ma che tipo di esperienza offre l'action game di Square-Enix dal punto di vista tecnico su PlayStation 5?

Ad esaminare da cima a fondo la nuova "fantasia finale" di Square-Enix ci ha pensato puntualmente Digital Foundry, che pur evidenziando le qualità tecniche della produzione ha ravvisato alcune criticità legate alla Performance Mode.

Gli esperti tech lodano innanzitutto la veste grafica del gioco, che vanta modelli poligonali di alta fattura, ottima resa di tessuti e materiali, specialmente all'interno delle cutscene. Il sistema di illuminazione è pre-baked, ovvero non calcolato in tempo reale. Questo, tuttavia, ha permesso al team di sviluppo di rispettare fedelmente la visione artistica originale di ogni scontro e situazione di gioco, inclusi gli spettacolari combattimenti tra Eikon.

In modalità Grafica, Final Fantasy XVI parte da una risoluzione nativa che oscilla tra i 1080p e i 1440p upscalata in 4K, ed offre un framerate solidamente lockato a 30fps. In modalità Performance si ottengono risultati più bassi con un range che varia dai 720p fino ai 1080p con upscaling a 1440p. È proprio la modalità prestazioni a costituire il maggior problema secondo Digital Foundry, dal momento che non solo la resa grafica non risulta ottimale a causa degli artefatti visivi e dell'impiego dell'ormai superato AMD FSR 1, ma si registrano anche cali di framerate fino ai 40fps durante le fasi esplorative. In determinate situazione le prestazioni calano fino a scendere sotto la soglia di azione del VRR (48Hz), che quindi non può migliorare la fluidità di gioco. Tuttavia, durante gli scontri il framerate risulterà praticamente sempre ancorato ai 60fps: questo perché, stando all'analisi, la risoluzione scenderà di colpo fino ai 720p di partenza per rendere l'azione perfettamente fluida e godibile.

Tirando le somme, Digital Foundry ritiene Final Fantasy XVI un titolo ben curato sotto il profilo tecnico, tuttavia consiglia caldamente di optare per la più consistente modalità Grafica, in attesa che Square-Enix apporti le migliorie ad una modalità Performance ancora carente nonostante la day one patch.

Per ulteriori approfondimenti sul nuovo action-RPG di Square-Enix, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Final Fantasy 16.