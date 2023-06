Final Fantasy 16: grafica vs framerate, quale modalità scegliere per giocare meglio su PS5

Final Fantasy 16 è finalmente disponibile in tutti i negozi e, come la maggior parte delle esclusive PlayStation 5 e dei giochi di ultima generazione, mette i giocatori di fronte ad una scelta: è meglio scegliere la modalità Grafica o Framerate?

Come cambiare modalità grafica in FF16

Fortunatamente, la decisione in questione non è definitiva ed è possibile in qualsiasi momento del gioco procedere con un cambio immediato dell'impostazione attiva. A questo proposito, è sufficiente accedere alle impostazioni: mentre il gioco è avviato, premete il tasto Options per visualizzare i menu e poi scorrete con il grilletto fra le schede fino a raggiungere 'Sistema'. Quindi scorrete fino al menu contrassegnato dall'icona a forma di monitor e modificate la voce relativa all'opzione grafica, 'Prestazioni di gioco', selezionando fra Risoluzione e Framerate.

Modalità grafica vs Framerate cosa cambia?

Ecco di seguito le principali differenze tra le due modalità video di Final Fantasy 16:

Grafica: in questo caso il framerate è bloccato a 30fps e la risoluzione è 4K (ottenuta tramite l'upscaling dai 1440p)

in questo caso il framerate è bloccato a 30fps e la risoluzione è 4K (ottenuta tramite l'upscaling dai 1440p) Framerate: il framerate è di 60fps con qualche incertezza e la risoluzione è 1440p (ottenuta tramite l'upscaling dai 720p/1080p)

Dal momento che il nuovo capitolo della serie Square Enix vanta un sistema di combattimento molto più action, è chiaro che la presenza dei 60 fotogrammi al secondo rappresenti un grosso vantaggio e permetta di avere anche una migliore risposta ai comandi. Se nel corso dei combattimenti il framerate resta quasi sempre ancorato sui 60fps, nel resto del gioco si può riscontrare qualche calo mentre si utilizza la modalità Prestazioni.

Un'idea potrebbe essere quella di sfruttare i 60fps durante gli scontri e i 30fps nel resto dell'avventura, così da avere anche un maggior dettaglio grafico nel corso dei filmati. Se non avete voglia di effettuare continuamente il passaggio da una modalità all'altra e volete selezionarne una per tutto l'arco dell'avventura, non possiamo che suggerirvi di tenere attiva la modalità Framerate.