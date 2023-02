Final Fantasy 16 guarda al passato: un JRPG ispirato a Final Fantasy 5

In attesa di scoprire se arriverà o meno una demo gratis di Final Fantasy XVI su PlayStation Store, spuntano interessanti retroscena sul sistema di combattimento che animerà il JRPG.

Nel corso di una recente intervista, il producer Naoki Yoshida e i director Hiroshi Takai e Kazutoyo Maehiro hanno discusso delle principali fonti d'ispirazione legate al combat system del gioco. Su questo fronte, i tre autori sono stati concordi nel citare Final Fantasy V come un punto di riferimento importante per il processo di sviluppo. Per quanto lontano nel tempo, ha raccontato il team Square Enix, il JRPG ha infatti rappresentato una importante fonte d'ispirazione.

In particolare, Yoshida, Takai e Maehiro hanno guardato con interesse al sistema di sviluppo delle abilità di Final Fantasy V. Su questo fronte, è stato specificato che il sistema di controllo degli Eikon di Final Fantasy XVI potrebbe in effetti essere paragonato al job system del JRPG del 1992: "È più semplice da comprender se si immagina che il combat system sarà come comandare Bartz, il protagonista di Final Fantasy V, ma in tempo reale", ha ribadito Takai.



Un concept intrigante, che nell'idea di Yoshida potrà dare grandi soddisfazioni anche nel corso di una seconda run. Nel frattempo, non mancano rumor su novità in arrivo a brevissimo per Final Fantasy XVI.