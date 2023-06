Final Fantasy 16: guida ai controlli e alle migliori impostazioni PS5

Se state avendo qualche problema con il sistema di controllo di Final Fantasy 16 o avete bisogno di un piccolo aiuto nella modifica di alcune impostazioni, allora siete nel posto giusto. In questa guida vi spiegheremo nel dettaglio quali sono i comandi di FF16 e vi elencheremo le opzioni migliori da attivare nell'apposita schermata.

Schema dei comandi

Ecco di seguito l'elenco dei controlli nell'overworld:

Movimento: stick analogico sinistro

Gestione della telecamera: stick analogico destro

Istinto animale: tenere premuto L3

Ripristina visuale/Scorri bersagli (se agganciati): R3

Trascendenza: L3 + R3

Aggancio del bersaglio: L1

Scorri Eikon: L2

Schivata: R1

Preparazione dell'abilità degli Eikon: tenere premuto R2

Provocazione: R2 + touchpad (tenere premuto)

Usa scorciatoie e comandi animali: frecce su, giù e destra della croce direzionale

Scorri scorciatoie e comandi animali: freccia sinistra della croce direzionale

Colpo magico: Triangolo

Talento degli Eikon: Cerchio

Salto: X

Attacco in mischia: Quadrato

Menu principale: Options

L'elenco in questione fa riferimento ai controlli del Tipo A, che corrisponde allo schema dei comandi predefinito per chi avvia la prima volta il gioco. Visitando il menu delle impostazioni è possibile effettuare il passaggio ad uno dei layout alternativi, sebbene non vi sia la possibilità di apportare modifiche specifiche ai tasti. Occorre precisare inoltre che gli Eikon hanno controlli leggermente diversi e ciascuno di questi poteri speciali va usato in modo differente. Nel caso di Phoenix (l'Eikon che si utilizza proprio all'inizio del gioco), ad esempio, si fa fuoco con il tasto Triangolo mentre si prende la mira muovendo lo stick analogico sinistro, con la possibilità di schivare sempre con R1.

Impostazioni

Per quello che riguarda invece le impostazioni migliori per godersi l'avventura, sarebbe preferibile modificare le seguenti voci nel menu delle opzioni:

Luminosità schermo: 7

Sottotitoli: attivati

Lingua testi: italiano

Lingua voci: italiano

Vibrazione controller wireless: attivata

Prestazioni di gioco: Framerate

Avvisi visivi: disattivati

Dimensioni avvisi visivi: 100

Opacità Avvisi visivi: 70

Gioco: Modalità Azione

È chiaro che, ad eccezione di alcune opzioni come il doppiaggio, potreste aver bisogno di modificare la luminosità per via della calibrazione del vostro schermo o potreste preferire la Modalità Storia per avere una minore difficoltà nei combattimenti nel corso dell'avventura. Insomma, queste sono le impostazioni consigliate ma cambiarle non comporta particolari problemi nell'esperienza di gioco.

