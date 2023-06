Final Fantasy 16: guida alle migliori combo di attacchi

Siete abituati ai vecchi capitoli della serie e state facendo fatica con il nuovo combat system di Final Fantasy 16? Nessun problema, poiché abbiamo per voi alcune combo che vi aiuteranno ad eliminare senza troppi problemi la maggior parte degli avversari.

Fenice

La prima combo può essere eseguita sin dalle prime fasi dell'avventura di Final Fantasy 16, poiché l'unico Eikon richiesto è Fenice. La sequenza inizia con un Assalto di Torgal per far sì che il nemico venga scagliato in aria: a questo punto si procede con Traslazione della Fenice per proiettarsi verso il bersaglio e con una serie di fendenti con la pressione del tasto Quadrato, per poi chiudere la serie con Tuffo.

Ramuh

Anche in questo caso si sfrutta la possibilità di lanciare i bersagli in aria per poi infierire su di loro con una serie di attacchi. Più nello specifico, questa combo inizia con l'attivazione di Fiamme Ascendenti (potere della Fenice): una volta che i nemici sono sospesi in aria, si procede con l'uso di Ciclone Scarlatto (Fenice) oppure con la Tempesta di Ramuh. A prescindere da quale sia la seconda opzione, infliggerete un bel po' di danni a gruppi di nemici.

Garuda

Questa combinazione di attacchi è invece perfetta per chi vuole attirare i nemici anziché raggiungerli. Si comincia quindi con Stretta Letale, abilità di Garuda che ha proprio lo scopo di spostare i bersagli verso Clive: a questo punto è possibile scagliare i nemici in aria con l'Assalto di Torgal ed infine dargli il colpo di grazia con un Colpo Caricato, che si esegue tenendo premuto il tasto Triangolo.

Assalto verticale

Se amate il combattimento verticale, potete sfruttare un'altra combinazione formata da due sole abilità che risulta utile per punire i nemici mentre sono in aria. Bisogna prima attivare l'Acrobazia Crudele (Garuda), così che il bersaglio finisca a mezz'aria, poi utilizzare lo Stravolgimento di Titano per continuare a colpirlo senza mai farlo cadere.

Tris di Eikon

Vi proponiamo infine una combo più elaborata che coinvolge tre diversi Eikon, ovvero Ramuh, Garuda e Fenice. La sequenza ha origine con lo Schianto di Ramuh, seguito dall'Ondata Incandescente della Fenice al fine di colpire i bersagli lontani e subito dopo dalla Stretta Letale di Garuda, così da attirare verso Clive i nemici. Una volta che i bersagli si sono avvicinati, si lanciano in aria con l'Acrobazia Crudele di Garuda e si conclude con un Tuffo (tecnica eseguibile tramite la pressione combinata di Quadrato e X).

Ovviamente quelle che vi abbiamo proposto sono solo alcune delle tantissime combinazioni che si possono eseguire grazie ai vari poteri degli Eikon, quindi vi suggeriamo di sperimentare con le varie abilità e trovare quelle che meglio si adattano al vostro stile di gioco.

