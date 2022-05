Final Fantasy 16 guida i Most Wanted di Famitsu, cresce l'hype per Xenoblade Chronicles 3

Final Fantasy 16 continua a guidare la classifica dei giochi più attesi di Famitsu, tallonato però da Xenoblade Chronicles 3, il gioco Nintendo guadagna posizioni e arriva sul secondo gradino del podio seguito da Splatoon 3.

In Top 10 troviamo anche Bayonetta 3, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, Dragon Quest X Offline, Live A Live, Monster Hunter Sunbreak e Pokemon Scarlatto e Violetto.

[PS5] Final Fantasy XVI – 504 voti [NSW] Xenoblade Chronicles 3 – 419 voti [NSW] Splatoon 3 – 403 voti [NSW] Bayonetta 3 – 392 voti [NSW] The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 – 376 voti [NSW] Dragon Quest X Offline – 334 voti [NSW] Live A Live – 257 voti [NSW] Monster Hunter Rise Sunbreak – 219 voti [NSW] Pokemon Scarlatto e Violetto – 207 voti [NSW] Ushiro – 196 voti [NSW] Fire Emblem Warriors Three Hopes – 148 voti [NSW] Anonymous;Code – 127 voti [PS5] Pragmata – 119 voti [PS4] Witch of the Holy Night – 117 voti [NSW] Metal Max Wild West – 108 voti [PS4] Anonymous;Code – 106 voti [PS5] Soul Hackers 2 – 103 voti [PS4] Soul Hackers 2 – 101 voti [PS4] The Legend of Heroes Kuro no Kiseki II CRIMSON SiN – 90 voti [NSW] Mario Strikers: Battle League – 85 voti [PS5] Dragon Quest X Offline – 83 voti [PS4] Star Ocean 6 – 82 voti [PS4] Dragon Quest X Offline – 80 voti [NSW] Klonoa Phantasy Reverie Series – 64 voti [PS5] Hogwarts Legacy – 60 voti [PS4] EVE Ghost Enemies – 58 voti [PS5] The Legend of Heroes Kuro no Kiseki II CRIMSON SiN – 56 voti [PS5] Star Ocean 6 – 55 voti [NSW] Witch on the Holy Night – 53 voti [PS4] 9 -nine- – 51 voti

Per il resto non ci sono grandi sorprese, da segnalare Hogwarts Legacy in Top 30, così come Klonoa Phantasy Reverie Series, a testimonianza del discreto hype che circonda l'uscita di questi titoli.