Final Fantasy 16: l'HUD era stato modificato, ma poi Square Enix ha fatto marcia indietro

Con l'uscita di Final Fantasy XVI sempre più vicina emergono sempre più dettagli sullo sviluppo del nuovo kolossal di Square Enix, andato incontro anche a vari cambiamenti più o meno significativi nel corso dei lavori. Alcuni di questi riguardano l'HUD, come svelato dal producer Naoki Yoshida durante un'intervista.

L'interfaccia originale pensata dagli sviluppatori non sembrava aver convinto i giocatori, che la ritenevano poco consona per un gioco come Final Fantasy, da qui dunque la decisione di modificarla e renderla più chiara e consona al tipo di gioco proposto. Tuttavia, ad un certo punto Square Enix ha deciso di fare marcia indietro e di ritornare all'HUD originale, cestinando i cambiamenti effettuati ascoltando i feedback degli utenti.

"Sicuramente abbiamo ascoltato i feedback dei giocatori sull'interfaccia dopo la pubblicazione del primo trailer. Molti pensavano che sembrava troppo quella di un Picchiaduro, altri che fosse troppo sci-fi e non consona al gioco", afferma Yoshida, che prosegue: "Dopo aver ascoltato i feedback abbiamo modificato l'interfaccia per trasformarla in qualcosa che si adattasse meglio allo stile del gioco, tuttavia ci siamo resi conto che si adattava così tanto al gioco che diventava difficile vederla durante l'azione".

"Final Fantasy 16 in fondo è un Action/RPG - prosegue il producer - dall'azione molto veloce. E' necessario che i numeri e gli elementi dell'interfaccia vengano messi in risalto altrimenti non riuscirai a vederli, si mimetizzano troppo nel mondo di gioco e non sei in grado di vederli e capire cosa accade. Per questo siamo tornati sui nostri passi".

Nonostante l'HUD originale non sia stato apprezzato da tutti i giocatori, Yoshida si dice sicuro che basta semplicemente farci l'abitudine: "La prima volta che vedi l'interfaccia non ti convince, ma più la guardi e più ti ci abitui, rendendoti conto che è perfetta per l'azione su schermo. Spero che anche i giocatori la pensino allo stesso modo".

Sempre a proposito di retroscena sullo sviluppo dell'opera, è stato anche rivelato che in origine Final Fantasy 16 doveva uscire anche su PS4, ma Square Enix ha poi scartato questi piani. Sono stati inoltre svelati un mare di dettagli sull'endgame di Final Fantasy 16, che offrirà anche la modalità New Game Plus.