Final Fantasy 16 è imminente: in cima ai Most Wanted di Famitsu per l'ultima volta

Ormai ci siamo: Final Fantasy XVI sbarcherà su PlayStation 5 il prossimo 22 giugno e la lunga attesa è prossima a concludersi. Per quella che dunque con tutta probabilità sarà l'ultima volta, per i lettori di Famitsu è ancora il più desiderato in assoluto.

Il nuovo capitolo principale di Final Fantasy si conferma infatti al primo posto nella classifica dei Most Wanted stilata regolarmente dalla nota rivista nipponica, con ben 1007 voti. Dietro il prossimo kolossal di Square Enix si pone Pikmin 4, l'esclusiva Nintendo Switch prevista a luglio e già adesso in cima alle preferenze dei giocatori giapponesi grazie a 758 voti. Di seguito ecco la Top 10 completa dei Famitsu Most Wanted:

Final Fantasy XVI - 1007 voti Pikmin 4 - 758 voti Final Fantasy VII Rebirth - 525 voti Like A Dragon 8 - 286 voti Pragmata - 260 voti Atelier Marie Remake - 233 voti Master Detective Archives Rain Code - 225 voti Ys X - 209 voti Tekken 8 - 207 voti Ghost Trick - 196 voti

La terza posizione la occupa Final Fantasy 7 Rebirth in arrivo a inizio 2024, ancora lontano dalla sua uscita ma già adesso molto desiderato dal pubblico nipponico. Tornando invece al prossimo gioco principale ormai dietro l'angolo, Final Fantasy 16 avrà una patch al day one dal peso di circa 300MB.