Final Fantasy 16, importanti novità in arrivo per la modalità arcade con la prossima patch

La giornata di oggi è stata molto importante per quel che concerne l'ultima produzione targata Square Enix: sono sopraggiunte alcune novità sui DLC di Final Fantasy 16 che si concentreranno sull'oscurità della storia di Clive, il protagonista dell'epopea uscita quest'anno. Tuttavia, non sono solo questi i cambiamenti previsti per Final Fantasy 16.

Sebbene l'attenzione dell'utenza sia rivolta ai DLC e alle espansioni di Final Fantasy 16 e a quello che si vorrebbe vedere nel prossimo futuro, ecco che in data odierna l'account Twitter di Final Fantasy 16 ha rilasciato un post molto importante per i giocatori: l'8 dicembre arriverà una nuova patch per Final Fantasy 16, ma quali novità sono in serbo per tutti?

Stando alle informazioni riportate, sappiamo che alle ore 06:00 dell'8 dicembre giungerà un update per la Leaderboard della Modalità Arcade. Come specificato dalla stessa Square Enix, tale aggiornamento cambierà il modo di calcolare i punti performance nella modalità di cui sopra, introducendo anche una nuova classifica. Si prospetta l'arrivo di una tabula rasa per la sezione arcade di Final Fantasy 16, ma la software house ha specificato che giungeranno maggiori dettagli circa le patch notes dell'update in questione.

Che vi sia molto di più tra le novità in arrivo, soprattutto in vista di una data che segue a ruota i The Game Awards? Nell'attesa di maggiori informazioni (possibilmente anche sul palco dei TGA di quest'anno), vi invitiamo ad un prossimo appuntamento per saperne di più.