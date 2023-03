Final Fantasy 16 ispirato ad Attack on Titan? Sì, ma non solo!

In Final Fantasy XVI una delle meccaniche di gameplay che maggiormente hanno attirato l'attenzione sono gli Eikon, sostanzialmente le iconiche summon della serie Square Enix che possono essere invocate in combattimento per scontrarsi con altre creature simili, dando vita ad autentici scontri tra colossi su schermo.

Gli scontri tra Eikon godono di una messa in scena altamente spettacolare e coreografica al punto che qualcuno, come la redazione di Jeuxvideo, ha fatto un parallelo con le epiche battaglie tra i giganti di Attack on Titan, ipotizzando dunque che gli sviluppatori possano essere stati influenzati dagli anime per la creazione di alcune sequenze del nuovo Final Fantasy. Lo scontro tra Ifrit e Garuda che la testata francese ha potuto provare è davvero ispirato a L'Attacco dei Giganti? A rispondere alla curiosità di Jeuxvideo ci pensano il producer Naoki Yoshida ed il co-director Hiroshi Takai, confermando in parte le supposizioni.

In merito alla battaglia tra Ifrit e Garuda, "questa sequenza penso sia stata più influenzata da Neon Genesis Evangelion", afferma Yoshida, con Takai che approfondisce subito dopo: "Non è stato un mio ordine diretto farla sembrare così, ma i designer e gli artisti che hanno creato Ifrit lo hanno fatto sembrare così, dunque è probabile che si siano ispirati ad Attack on Titan. In ogni caso le somiglianze con Evangelion ed Attack on Titan, il lavoro svolto con la telecamera, la realizzazione delle creature e le sensazioni trasmesse da queste sequenze riflettono ciò con cui siamo cresciuti. Dunque ciò è inevitabile che venga fuori quando creiamo queste scene".

Il producer conclude poi sulla questione: "Siamo tutti cresciuti con anime, manga ed Ultraman, molte persone che lavorano con noi sono appassionate di questi argomenti. Quindi quando hanno avuto modo di creare questo universo, hanno voluto utilizzare anche tutto ciò che amavano per plasmare il gioco".

In Final Fantasy XVI, insomma, c'è anche un po' di anime e manga volto a dare all'opera ancora più caratterizzazione. Nel nostro speciale su Final Fantasy 16 approfondiamo anche le questioni relative al sistema di combattimento, che in molti hanno paragonato a Devil May Cry per via della sua impostazione frenetica in stile Stylish Action. Confermato infine che Final Fantasy 16 avrà 11 ore di filmati, con la trama che rivestirà dunque un ruolo centrale all'interno della produzione.