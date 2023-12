Final Fantasy 16: l'italiana Giulia Yayachu in un cosplay di Jill Warrick

Final Fantasy 16 è un gioco distante dai canoni della serie, per alcuni forse anche troppo, ma è comunque uno degli RPG più belli usciti nel corso di quest'anno. Square Enix ha avuto il coraggio di puntare verso un'innovazione della saga, piuttosto che ancorarsi agli standard del passato, ma sempre con un occhio di riguardo verso la tradizione.

I ricavi ottenuti da Final Fantasy 16 su PlayStation 5 hanno permesso al publisher nipponico di accrescere i propri guadagni finanziari. I dati finanziari della sedicesima epopea fantasy accresceranno ulteriormente molto presto, poiché l'esclusiva temporale con Sony sta per cessare. Final Fantasy 16 è atteso su PC, con Square Enix che dovrebbe confermare nuovi dettagli entro la fine dell'anno, e poi successivamente anche su console Xbox. Arriveranno inoltre due espansioni già annunciate, entrambe a pagamento, e un importante update gratuito.

In attesa di queste succose novità, a permetterci d'intrattenerci a Valisthea è la cosplayer italiana Giulia Yayachu. Attraverso i social l'artista nostrana ha condiviso un'appassionante cosplay di Jill Warrick da Final Fantasy 16. Strappata via dalla sua terra natale e posta sotto la tutela del ducato di Rosaria, crebbe al fianco di Cliver e Joshua Rosefield. In età adulta è la Dominante di Shiva e in questa interpretazione la vediamo sfoderare la lama per approciarsi al combattimento.