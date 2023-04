Final Fantasy 16 e le letali combinazioni dei poteri Eikon: nuova clip di gameplay

Dopo aver appreso che Final Fantasy XVI è entrato in fase Gold e che quindi la sua data di lancio su PlayStation 5 non cambierà, ecco che Square-Enix ci mostra una nuova clip di gameplay tratta dall'action game che mette in risalto la spettacolarità del suo combat system.

La breve sequenza di combattimento condivisa su Twitter da Square-Enix ci dà un assaggio dei poteri Eikon a cui Clive potrà appellarsi per avere la meglio in combattimento. Nella fattispecie, possiamo assistere al Megaflare di Bahamut, un'esplosione di raggi che piovono dal cielo sul nemico di turno, a cui fa seguito il Zantetsuken, un'abilità conferitaci da Odino che investe il nostro avversario con una serie di fendenti magici che culminano con un potente colpo finale.

Ciò che Square-Enix mette maggiormente in risalto in questa clip è che i giocatori potranno effettuare delle combinazioni tra i poteri Eikon, dando vita a delle combo devastanti nei danni inflitti e decisamente spettacolari sotto il profilo della resa visiva.

Lasciandovi alla visione della clip che trovate in calce, vi ricordiamo che Final Fantasy XVI sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 5 a partire dal 22 giugno di quest'anno. Per ulteriori approfondimenti sul titolo di Square-Enix vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Final Fantasy XVI.