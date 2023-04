Final Fantasy 16 a Los Angeles: Square Enix svela l'evento di pre-lancio, ecco data e ora

Il grande successo dello State of Play di Final Fantasy 16 è il perfetto viatico per il grande spettacolo che Square Enix terrà a Los Angeles per il lancio su PlayStation 5 dell'attesissima avventura ruolistica.

Il Pre-Launch Celebration di Final Fantasy 16 appena annunciato dal publisher e sviluppatore nipponico darà modo a tutti gli appassionati della serie di immergersi nelle atmosfere di Valisthea, l'enorme ambientazione che farà da sfondo all'odissea GDR da vivere in compagnia del proprio eroe.

L'evento si terrà ufficialmente dalla mezzanotte italiana tra domenica 11 e lunedì 12 giugno. Maggiori dettagli sullo spettacolo dal vivo che si terrà a Los Angeles verranno condivisi in un secondo momento da Square Enix, anche se il riferimento al livestreaming nel tweet dell'azienda giapponese lascia sottintendere la presenza di una o più sorprese legate a FF16, come gameplay inediti, video Deep Dive sul mondo di gioco e, perché no, la pubblicazione a sorpresa di una Demo pre-lancio su PS Store. Staremo a vedere.

Nel frattempo, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il nostro speciale sulle tante sorprese di Final Fantasy 16 snocciolate da Square Enix nel corso dell'ultimo State of Play.