Final Fantasy 16: mappa ed esplorazione al centro del nuovo trailer dello State of Play

Siamo finalmente giunti al momento del PlayStation State of Play del 13 aprile, ove Final Fantasy 16 si mostrato in tutto il suo splendore con un nuovo gameplay footage catturato dalla console di ultima generazione di casa Sony, pronta ad accogliere in esclusiva il prossimo capitolo della saga decennale di Square Enix.

Come anticipato con largo anticipo, Final Fantasy 16 è stato al centro del nuovo State of Play di PlayStation, ove sono state mostrate parecchie informazioni in occasione dell'uscita ormai imminente del titolo. Tra le tante cose al centro di questa profonda analisi, introdottaci nientepopodimeno che dal producer Naoki Yoshida, il team di Final Fantasy 16 si è concentrato anche sul sistema di esplorazione e di viaggio rapido che farà parte del prossimo capitolo.

Qualche giorno fa abbiamo scoperto che Final fantasy 16 avrà un mondo simile a FF 10 e 12. Dall'ultimo trailer veniamo a sapere che la navigazione nel mondo di gioco sarà gestita attraverso l'uso di una mappa, con le diverse località che verranno introdotte grazie l'avanzamento dell'avventura. Come accennato sin da subito, i giocatori potranno avere accesso alla suddetta mappa in qualsiasi momento, permettendo a quest'ultimi di visitare le diverse aree di Valisthea in qualsiasi momento.

Esplorando le diverse sezioni del mondo di Final Fantasy 16, i giocatori potranno incontrare nuovi amici e scoprire i tanti misteri che avvolgeranno Valisthea. Il breve segmento di video gameplay ha dato un semplice assaggio di quelle che saranno le diverse aree presenti in quel di Valisthea, ricche di diversità geografica e capaci di regalare grandi emozioni visive a tutti gli utenti.