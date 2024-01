Final Fantasy 16 ha messo Xbox Series X|S nel mirino, secondo Shpeshal Nick

L'accordo di esclusiva di Final Fantasy 16 su PlayStation 5 è ufficialmente scaduto il 31 dicembre 2023, ciò significa che la sedicesima fantasia finale potrebbe approdare su altre piattaforme da un momento all'altro. Tutto dipende dai piani di Square Enix, ma c'è chi afferma che presto potrebbe toccare a Xbox Series X|S.

Ad affermarlo è stato Shpeshal Nick nell'ultima puntata del podcast di Riskit4theBiskit. L'insider, che tra l'altro conduce anche un podcast tutto suo chiamato XboxEra, ha avuto una soffiata circa l'arrivo di un porting di Final Fantasy 16 su Xbox Series X|S. Queste le sue esatte parole: "Ho ricevuto un messaggio privato in cui mi hanno detto, se vuoi una voce di corridoio, Final Fantasy 16 avrà un porting per Xbox...". Nick, prevedibilmente, non ha svelato l'identità della sua fonte, ma ha certificato la sua affidabilità spiegando che è la stessa che gli correttamente anticipato la comparsata di Visions of Mana all'Xbox Developer Direct di giovedì scorso.

Nonostante la presunta affidabilità della fonte, non possiamo in alcun modo attestare la veridicità dell'informazione, dunque vi consigliamo di prenderla con le pinze. È pur vero che, con l'accordo di esclusività con Sony ormai scaduto, nulla vieta a Square Enix di portare il gioco su altre piattaforme, anche se come prima destinazione avremmo scommesso sul PC. A suggerircelo è la storia recente, la quale ci dice che Final Fantasy 7 Remake, dopo il suo lancio originario su PlayStation, è stato convertito per PC ma non per Xbox Series X|S, piattaforma sulla quale non è ancora arrivato nonostante i rumor che spingono in tale direzione.