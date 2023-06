Final Fantasy 16: migliorie e ottimizzazioni con la prima patch post-lancio, ecco quali

D'accordo, Final Fantasy 16 non ha bisogno di una patch day one, ma ciò non significa che Square Enix non stia già pensando agli interventi da compiere per migliorare e ottimizzare ulteriormente l'esperienza grafica, ludica e contenutistica da offrire agli esploratori del regno di Valisthea.

Nel corso dell'appuntamento in streaming tenuto in Giappone da Naoki Yoshida e Hiroshi Takai, il produttore e il direttore di Final Fantasy 16 hanno confermato di essere al lavoro sul primo 'Major Update' post-lancio.

I due esponenti di Square Enix spiegano che l'aggiornamento in questione non si limiterà a chiudere gli inevitabili bug e glitch riscontrati dagli acquirenti della prima ora, ma andrà ad ampliare il perimetro delle funzionalità e apportare dei correttivi al codice di lancio.

Tra le numerose migliorie e ottimizzazioni citate da Yoshida e Takai, troviamo ad esempio gli interventi per aumentare e 'stabilizzare' il framerate, regolare o disattivare del tutto gli effetti di motion blur, impostare la reattività dell'inquadratura nel sistema di movimento dell'eroe Clive ed evitare che il proprio companion ci segua automaticamente.

Sempre nel novero degli interventi promessi da Square Enix citiamo anche delle migliorie all'accessibilità, soprattutto per quanto concerne le opzioni offerte ai giocatori per rimappare tasti, pulsanti e funzioni veloci accessibili tramite il controller DualSense. In attesa di conoscere le tempistiche di lancio di questo aggiornamento, vi ricordiamo che Final Fantasy 16 sarà disponibile dal 22 giugno rigorosamente in esclusiva su PlayStation 5. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il resoconto della nostra prova di 4 ore con Final Fantasy 16 tra epica titanica e azione sfrenata.