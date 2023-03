Final Fantasy 16 e i misteri della foresta: un frammento di gameplay scatena il caos

A pochi mesi di distanza dal lancio dell'atteso JRPG, Clive e Torgal sono pronti a combattere in Final Fantasy XVI, ma gli scontri non saranno l'unica attività proposta dal titolo Square Enix.

Per offrire un piccolo assaggio di quelle che saranno le attività alternative incluse nell'avventura, il publisher ha pubblicato sui propri canali social un brevissimo estratto di gameplay. Della durata di pochi secondi, la clip - che trovata in calce a questa news - conduce il pubblico alla scoperta di una foresta parte del mondo di Valisthea.

Nell'area boscosa, il protagonista Clive Rosefield segue il suo fidato compagno a quattro zampe, che sembra aver fiutato un interessante segreto tra gli alberi. Per non perdere le tracce di Torgal, a un certo punto il nostro alter-ego deve attraversare una stretta fenditura nella roccia. Un'azione che porta all'attivazione di una breve sequenza in-game, sulla scia di quanto proposto da molti AAA contemporanei, incluso God of War: Ragnarok. Nell'avvistare il passaggio, tuttavia, moltissimi giocatori hanno espresso commenti di stizza, accusando gli sviluppatori di aver inserito la soluzione solamente per poter usufruire di schermate di caricamento nascoste.



Dal semplice Tweet si è dunque originata una diatriba caotica e astiosa, che tuttavia - almeno in questa fase - appare se non altro prematura. Negli ultimi mesi, Square Enix ha più volte ribadito che Final Fantasy XVI non includerà alcun tipo di caricamento, risultato che il team ha attribuito alla decisione di rendere il gioco esclusiva di PlayStation 5. Per giudicare la resa finale del prodotto, appare dunque opportuno attenderne la pubblicazione, in programma per il 22 giugno 2022.