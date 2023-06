Final Fantasy 16, è il momento: il preload è attivo su PlayStation 5

Mentre l'immaginario dark fantasy medievale di Final Fantasy XVI invade la Torre di Londra, è tempo di prepararsi all'atteso debutto del nuovo capitolo della serie di casa Square Enix.

Sin da ora, i giocatori che hanno provveduto a preordinare una copia digitale dell'Action RPG possono infatti procedere con il download anticipato del titolo. Sui lidi di PlayStation Store, Square Enix ha attivato il preload del gioco, che include al suo interno anche la già annunciata day one patch di Final Fantasy XVI.



Complessivamente, gli acquirenti dell'avventura di Clive Rosfield devono prepararsi a fare spazio a oltre 90 GB nella memoria della propria PlayStation 5. Vista la mole dell'Action RPG, l'avvio del preload risulta particolarmente gradito, così da farsi trovare pronti al momento dello sblocco ufficiale del gioco su PlayStation Store. Al debutto ufficiale di Final Fantasy XVI mancano ormai poche ore, con il lancio in programma per la giornata di giovedì 22 giugno 2023.



In attesa di poter impugnare Invictus e seguire il viaggio di Clive Rosfield, ricordiamo che il team di sviluppo ha di recente confermato l'aggiunta della modalità Final Fantasy a Final Fantasy XVI. Quest'ultima, tuttavia, risulterà accessibile solamente dopo il completamento del gioco, al momento dello sblocco del New Game Plus.