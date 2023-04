Final Fantasy 16: 'un mondo simile a FF 10 e 12', dice il producer Yoshida

Seguendo a ruota la nuova clip di gameplay di Final Fantasu 16 che mostra le combinazioni dei poteri Eikon, il producer Naoki Yoshida ha parlato dell'ormai imminente titolo targato Square Enix. Nel dettaglio, però, ha riportato alcune importanti informazioni sulla struttura del mondo di Final Fantasy 16 rispetto a delle iterazioni precedenti.

Il tutto nasce da una dichiarazione del producer rilasciata al portale di Play Magazine, ove Yoshida stesso ha detto che "Ci sono le aree in cui si può viaggiare, si seleziona quell'area e si salta in essa senza soluzione di continuità. Poi si segue la missione principale e, una volta terminata questa, si torna all'hub di gioco", conosciuta anche con il nome di The Hideway.

Naoki Yoshida suggerisce ed evidenzia quindi la presenza di forti similitudini con alcuni capitoli della saga e, in particolare, con Final Fantasy 10 e 12. "Ogni posto che sbloccherete diverrà disponibile per essere visitato in qualsiasi momento. Quindi, se voi decidete 'Okay, voglio andare a provare qualcos'altro. Per ora ho finito con la storia principale' potete tornare indietro nei posti che avete visitato precedentemente ed esplorarli". Quest'ultimi, una volta che il giocatore vi rimetterà piede, avranno al loro interno nuove missioni secondarie e tante altre novità.

Chiaramente, questo modo di fruire dell'avventura inficerà sulla durata complessiva dell'intera esperienza, la quale potrebbe raggiungere senza alcun problema l'ordine delle settanta o ottanta ore di gioco. Ciò non basta a frenare l'entusiasmo dei giocatori ma, al contrario, non fa altro che aumentare le aspettative, soprattutto alla luce dello sbalordimento del director di Final Fantasy 16 per le possibilità di PlayStation 5, le quali hanno permesso al team di Square Enix di creare un progetto al di fuori dell'ordinario.