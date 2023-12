Final Fantasy 16, mostrate le due espansioni: una è disponibile su PS5 già da ora!

Square Enix lo aveva detto lo scorso settembre: due espansioni a pagamento per Final Fantasy 16 erano in sviluppo, ed il palcoscenico dei The Game Awards 2023 è stata l'occasione giusta per mostrarle in azione. E come se non bastasse, una è disponibile per l'acquisto già da adesso.

Echoes of the Fallen è il primo dei due DLC a pagamento e già pronto per essere comprato e scaricato dai fan, mente la seconda espansione, The Rising Tide, arriverà nel corso della primavera 2024. In aggiunta è possibile anche acquistare un Expansion Pass comprensivo di entrambi i contenuti scaricabili ad un prezzo più economico.

Echoes of the Fallen e The Rising Tide sono due capitoli aggiuntivi che vanno ad arricchire la storia di Final Fantasy XVI, ma oltre a nuove sequenze narrative ci sarà spazio per nuovi scenari da esplorare e, soprattutto, nuovi epici combattimenti con creature mai incontrate nel gioco principale. Il trailer ad esempio già ci offre un assaggio della battaglia con l'Eikon Leviatano che già da ora promette di rivelarsi spettacolare, ma non manca anche la comparsa in scena di un aggressivo Tonberry che promette di dare filo da torcere a Clive Rosfield.

Nel frattempo ricordiamo che la nuova patch in arrivo alle ore 06:00 dell'8 dicembre introdurrà importanti novità per la modalità arcade di Final Fantasy 16, che riceverà importanti cambiamenti.