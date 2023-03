Final Fantasy 16: quale motore grafico è stato utilizzato? Il team si rifiuta di dirlo

Le ultime settimane sono state ricche di informazioni relative a Final Fantasy XVI, la cui uscita è prevista per il 22 giugno di quest'anno. Dopo aver rivelato alcuni dettagli sulla prossima produzione targata Square Enix, come la possibilità che il team di Final Fantasy 16 si sia ispirato ad Attack On Titan, si torna a parlare del motore grafico.

Tra le tante domande che hanno attanagliato gli utenti, in visibilio anche a seguito della qualità visiva del gioco, ve n'è stata una in particolare: su quale Engine gira Final Fantasy XVI? La curiosità è anche correlata alla registrazione del marchio Radec Engine di Square Enix avvenuta negli scorsi mesi, che ha portato a pensare che all'interno della compagnia si fosse pronti a trovare il sostituto del Luminous Engine.

A tal proposito, nel corso delle ultime chiacchierate con le redazioni di tutto il mondo, sono state domandate delle delucidazioni circa il motore grafico di Final Fantasy XVI. A porre il quesito è stato Skill Up, che in seguito ad un video anteprima dedicato all'atteso titolo ha dichiarato quanto segue: "Ho chiesto se il gioco girasse con il Luminous Engine e Square mi ha risposto 'no'. Ho chiesto se girasse in Unreal Engine e loro mi hanno risposto 'no'. Ho chiesto cosa fosse e si sono rifiutati di dirlo".

Le risposte a questa domanda dovranno sicuramente attendere, soprattutto a fronte del desiderio, da parte del team dietro la creazione di uno dei giochi più attesi per la seconda metà dell'anno, di non dichiarare ufficialmente quale sia il motore grafico utilizzato per il prossimo capitolo di Final Fantasy. Vi interessa conoscere ulteriori informazioni sul titolo targato Square Enix? Vi invitiamo a recuperare la nostra prova di Final Fantasy XVI.