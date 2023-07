Final Fantasy 16 diventa un musical! Prime date e dettagli sull'evento

Final Fantasy XVI si prepara a varcare i confini videoludici trasformandosi a sorpresa in un musical. Ad annunciarlo è stata Square Enix in persona, che ha già diffuso i primi dettagli su questo nuovo progetto previsto per il 2024.

Anzitutto, ad occuparsi dell'adattamento sarà Takarazuka Revue, nota compagnia teatrale giapponese che ha già fissato le prima due date per il grande evento: la tappa iniziale del musical sarà al Takarazuka Grand Theater dell'omonima città in un periodo compreso tra maggio e giugno 2024, mentre il secondo appuntamento si svolgerà tra luglio ed agosto al Tokyo Takarazuka Theater Performance.

Come da tradizione in ogni evento organizzato da Takarazuka, ciascun personaggio del musical sarà interpretato da una donna, l'esatto opposto di quanto accade nelle rappresentazioni teatrali Kabuki, che coinvolge solo attori uomini. Questo chiaramente non significa che ogni personaggio di Final Fantasy XVI diverrà donna, ma semplicemente che le interpreti saranno solo di sesso femminile senza tuttavia stravolgere la caratterizzazione dei personaggi originali. Ci sarà in ogni caso ancora da aspettare per i biglietti, dato che la messa in vendita per la prima rappresentazione teatrale è prevista per il 27 aprile 2024, mentre a giugno sarà possibile acquistare i ticket per la seconda tappa.

In attesa di scoprire più dettagli sulla struttura dell'evento, ricordiamo che la serie di Final Fantasy ha raggiunto 180 milioni di copie vendute. Di questi numeri, sono 3 milioni le copie vendute da Final Fantasy 16 al lancio, numeri che gli hanno permesso di diventare il gioco PS5 venduto più velocemente di sempre almeno fino a questo momento.