Final Fantasy 16: Naoki Yoshida risponde stizzito ai rumor

In risposta ai numerosi rumor che stanno riguardando Final Fantasy 16, Naoki Yoshida è voluto intervenire in prima persona per offrire un chiarimento alle indiscrezioni sul suo coinvolgimento nel prossimo, ambizioso progetto ruolistico di Square Enix per sistemi nextgen.

Il produttore e "regista" di Final Fantasy XIV si è ricollegato alle speculazioni sul suo impegno nel sedicesimo capitolo maggiore dell'epopea GDR per spiegare, in maniera piuttosto stizzita, che "sembra che sia uscita in rete una grande notizia falsa. Lo dico chiaramente, tutto ciò è così fastidioso".

Nel suo commento attraverso l'account YouTube ufficiale di FF14, Yoshida spiega inoltre che "continuerò ad essere a capo di Final Fantasy XIV, ne sarò ancora il responsabile per altri anni a venire (purché non debba morire per malattia o qualche incidente). Quindi, per favore, ignorate qualsiasi rumor o pseudo-annuncio, non c'è nulla di ufficiale da annunciare".

Le parole del produttore di FF14 spengono così i rumor che lo vedevano già sul palco virtuale dell'evento di presentazione sui giochi PS5 per annunciare, appunto, Final Fantasy 16 e un misterioso progetto chiamato Crimson Arbitrium Agni's Anthology. Come di consueto, vi terremo aggiornati sugli eventuali sviluppi della faccenda.