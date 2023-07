Final Fantasy 16: Naoki Yoshida soddisfatto dall'accoglienza dei giocatori

Nonostante fosse stato calcolato che Final Fantasy 16 non avrebbe soddisfatto tutti i fan, il producer Naoki Yoshida ed il suo team si ritengono soddisfatti dell'accoglienza riservata all'opera non solo da parte della critica, ma anche dai giocatori, come testimoniato dagli ottimi punteggi presenti su Metacritic.

Oltre ad una media di 87 basata su 128 recensioni da parte della stampa internazionale, lo User Score di Final Fantasy XVI si attesta su un pregevole 83 frutto di 6355 valutazioni da parte dei giocatori: i numeri hanno rincuorato gli sviluppatori, come conferma Yoshida nel corso di un'intervista con GamerBraves.

"Negli ultimi tempi sempre più giocatori guardano i punteggi su Metacritic come scala per valutare un videogioco. Negli ultimi anni i giochi Square Enix hanno avuto alti e bassi tra i punteggi, e considerato che sono passati sette anni dall'ultimo Final Fantasy principale, sapevamo che molte persone avrebbero valutato Final Fantasy XVI partendo dalla media ricevuta", spiega Yoshida nel corso dell'intervista che potete trovare in cima alla notizia (a partire dal minuto 2.25), per poi aggiungere che "fortunatamente abbiamo ricevuto buoni voti e un feedback positivo dalla community, i giocatori si stanno godendo questo nuovo Final Fantasy e noi ci sentiamo sollevati".

Forse è anche alla luce dei pregevoli riscontri che il team sta pensando come espandere ulteriormente quanto fatto finora con il gioco: come rivelato da Yoshida, si stanno valutando idee per DLC di Final Fantasy 16 per venire incontro alle esigenze degli utenti che hanno già finito l'avventura e sono desiderosi di scoprire molto altro ancora sulla storia di Clive Rosfield.