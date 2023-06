Final Fantasy 16: il New Game Plus non ha più segreti nel video di Square Enix

Dopo aver condiviso tanti dettagli 'spaziali' su Starfield, la redazione di IGN.com ci porta nel regno di Valisthea per mostrare un nuovo video gameplay sull'endgame di Final Fantasy 16 e svelare i segreti del New Game Plus, la modalità hardcore accessibile una volta completata l'avventura principale.

Il filmato confezionato da IGN.com apre una finestra sulle attività endgame che dovremo portare a termine insieme a Clive e ai membri della sua squadra. Ad accompagnarci in questo nuovo viaggio nell'universo ruolistico di FF16 ci pensa Hiroshi Takai: il direttore del nuovo kolossal GDR di Square Enix entra nel merito delle scene di gameplay mostrate per descrivere nel dettaglio il lavoro svolto per farci proseguire il viaggio dell'eroe dopo aver raggiunto per la prima volta i titoli di coda della campagna principale.

Takai spiega che "nella prima partita potrete scegliere tra la modalità incentrata sull'azione e quella incentrata sulla storia: dopo aver completato il gioco in una di queste modalità, avrete l'opportunità di sbloccare il New Game Plus e di reiniziare la campagna mantenendo il livello di esperienza, l'equipaggiamento e le abilità di Clive. In questa modalità sarà possibile accedere anche a un nuovo livello di difficoltà, la Final Fantasy Mode, che renderà il gioco ancora più impegnativo".

Attivando la Final Fantasy Mode, conferma Takai, assisteremo a diversi cambiamenti: ogni nemico diventerà più forte, con un posizionamento del tutto nuovo e, in molti casi, con tipologie completamente diverse di avversari da dover affrontare, con mostri d'elite e creature ancora più arcigne. Nella modalità New Game Plus di Final Fantasy 16 sarà inoltre possibile applicare livelli di potenziamento inediti in ogni tipologia di equipaggiamento per creare build che si adattino al nuovo contesto di gioco da sperimentare nell'endgame.

L'esponente di Square Enix spiega infine di avere altre sorprese in serbo per coloro che si avventureranno nelle pericolose lande di Valisthea in modalità New Game Plus, ma per scoprirle non ci resta che attendere il lancio di Final Fantasy 16, previsto per il 22 giugno in esclusiva su PlayStation 5.