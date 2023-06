Final Fantasy 16 e Nintendo Direct: seguiteci domani su Twitch e TikTok dalle 16:00

Pronti al doppio appuntamento con il Nintendo Direct di giugno e lo speciale su Final Fantasy 16? Mercoledì 21 giugno, la nostra redazione seguirà in diretta lo showcase digitale approntato dalla casa di Kyoto e commenterà l'atteso GDR di Square Enix sui canali Twitch e TikTok di Everyeye.

Esatto, la 'minimaratona misteriosa' promessavi su Twitch per il pomeriggio di mercoledì sarà dedicata proprio a Final Fantasy 16! Insieme alla community, la redazione di Everyeye.it si immergerà nelle atmosfere della nuova odissea ruolistica di Square Enix ormai prossima ad approdare in esclusiva su PlayStation 5 per discutere dei segreti del gameplay.

La curiosità di chi attende con impazienza di esplorare Valisthea nei panni di Clive verrà soddisfatta a partire dalle ore 16:00 di domani, mercoledì 21 giugno, sul canale Twitch di Everyeye. L'annuncio del Nintendo Direct di giugno ci spinge però a guardare con altrettanta curiosità allo spettacolo organizzato dalla casa di Kyoto, ed è per questo che, sempre a partire dalle ore 16:00, seguiremo in diretta il Direct sul canale TikTok di Everyeye.

Insieme a Ilaria, Giada e a tutti gli altri membri della nostra redazione commenteremo in diretta lo showcase digitale della casa di Super Mario e vi racconteremo la nostra esperienza nel regno di Valisthea. Ci attende un vero e proprio mercoledì da leoni, di conseguenza vi estendiamo il nostro invito a iscrivervi al canale Twitch di Everyeye e, ovviamente, di seguirci su TikTok per non perdervi le ultime novità dall'industria dell'intrattenimento videoludico (ma non solo).