Final Fantasy 16 non avrà una day one patch, non serve nessun aggiornamento

Final Fantasy 16 è entrato in fase Gold ormai da qualche settimana, solitamente in questi casi i team di sviluppo utilizzando il tempo che manca al lancio del gioco per lavorare su una day one patch ma sembra che questo non sia il caso di Final Fantasy 16.

Hiroshi Takai, Direttore di Final Fantasy XVI, ha confermato a GameInformer USA che la Creative Business Unit III di Square Enix non sta lavorando ad una patch o ad aggiornamenti tecnici per il gioco. Lo sviluppo è completo, Final Fantasy 16 è pronto per il lancio e non c'è alcuna necessità di pubblicare un update, questo anche per non creare problemi a coloro che non dispongono di una connessione alla rete ma vogliono comunque giocare al day one.

In altre parole dunque non ci sarà nessun mastodontico aggiornamento da scaricare il 22 giugno prima di iniziare a giocare, vi basterà inserire il disco nella PS5 o avviare il gioco digitale per essere catapultati in pochi secondi nel mondo di Final Fantasy 16.

