Final Fantasy 16 non avrà mappe o dungeon segreti e Square Enix non cambierà idea

Final Fantasy XVI non avrà mappe segrete o dungeon nascosti, come confermato dal direttore Hiroshi Takai sulle pagine di IGN USA. Una scelta che Square Enix ha preso per un motivo ben preciso, svelato chiaramente nel corso dell'intervista.

Per lo stesso motivo per il quale Final Fantasy 16 non è un gioco Open World, non ci saranno dungeon segreti o parti della mappa nascoste da scoprire:

"Ci sono due zone molto ampie che potranno essere esplorate più volte ma non ci sono dungeon segreti o altri contenuti di questo tipo, vogliamo che i giocatori si concentrino sulla storia e sui contenuti principali e per fare questo abbiamo deciso di non distogliere la loro attenzione con mappe segrete o dungeon opzionali."

Ovviamente, sottolinea Takai, ci saranno dei dungeon e alcuni di questi dovranno essere esplorati a fondo ma tutti hanno un collegamento con la storia, ci saranno motivi ben precisi per visitare un determinato dungeon, il team non ha voluto "creare qualcosa che molti giocatori non avrebbero nemmeno considerato" e dunque non ci saranno dungeon secondari di alcun tipo.

Anche Yoshida è intervenuto sulla questione ribadendo come in Final Fantasy XVI ci sia molto da esplorare e non bisogna quindi preoccuparsi di questo aspetto. Volete saperne di più? Ecco il resoconto della nostra prova di Final Fantasy 16.