Final Fantasy 16, non chiamatelo JRPG: è un termine discriminatorio per Naoki Yoshida

JRPG, o videogioco alla giapponese, costituisce un termine spesso ritenuto discriminatorio in Giappone: a rivelarlo è stato Naoki Yoshida, volto noto di Square-Enix che vorrebbe che Final Fantasy XVI non venisse accostato a questa etichetta.

Sebbene venga sistematicamente utilizzato in ambito videoludico, "JRPG" è un termine che molti sviluppatori giapponesi rifiutano, e Naoki Yoshida, producer di Final Fantasy XVI, non fa eccezione.

Durante un'intervista con lo YouTuber australiano Skill Up, Yoshida ha precisato che i team di sviluppo nipponici non sviluppano i giochi pensando che siano "JRPG", ma semplicemente RPG. il termine stesso è una distinzione che ritengono sia stata utilizzata esclusivamente dai media occidentali, e mai da qualsiasi utente o media in Giappone. Ancor peggio, l'etichetta sembra influenzare negativamente alcuni membri dei team di Square-Enix, a causa delle accezioni che il termine ha assunto in passato.

"Dipende dalla persona a cui lo chiedi, ma c'è stato un momento in cui questo termine è apparso per la prima volta 15 anni fa, e per noi come sviluppatori che l'abbiamo sentito, si trattava come di un termine discriminatorio".

Il termine "JRPG" - ha poi continuato - veniva usato per distinguere in modo marcato i giochi di ruolo giapponesi dagli RPG occidentali, talvolta per esaltare le qualità di questi ultimi. Inoltre, Yoshida e il team non si prefiggono di creare un gioco che si adatti alla definizione più ristretta di "JRPG": vogliono realizzare giochi di ruolo in linea con il genere, e quindi indirizzati ad un pubblico più ampio possibile.

Yoshida si è affrettato a riconoscere che al giorno d'oggi l'uso del termine è stato molto più positivo, ma anche che sente che ci sono ancora molti sviluppatori in Giappone che continuano a disprezzarlo e a ritenerlo in qualche modo offensivo.

