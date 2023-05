Final Fantasy 16 non è mica FF7 Remake o FF15: non verrà rinviato all'ultimo minuto

Portate ancora i segni del dispiacere patito con i rinvii dell'ultimo minuto di Final Fantasy 15 e Final Fantasy 7 Remake? Vi comprendiamo perfettamente, ma stavolta potete dormire sonni tranquilli fino al 22 giugno, parola di Yoshi-P.

A Naoki Yoshida piace parlare chiaro, anche se questo significa ripetere più volte la stessa cosa, ossia che Final Fantasy 16 non verrà rinviato. Lo ha detto ad esempio lo scorso febbraio, quando in occasione di un evento stampa a New York ha dichiarato che solo lo schianto di una meteora sul Giappone potrebbe provocare uno slittamento, e lo ha ripetuto nella giornata di ieri, durante una streaming dedicato a Final Fantasy 14, l'altro progetto che cura in prima persona (con grande successo, tra l'altro).

Il produttore ha ribadito che Final Fantasy 16 non subirà ritardi e che arriverà regolarmente sugli scaffali in esclusiva PlayStation 5 il prossimo 22 giugno. L'ulteriore precisazione si è evidentemente resa necessaria alla luce della storia recente della saga. Nel 2016, Square Enix ha comunicato un rinvio di due mesi per Final Fantasy 15 sei settimane prima del lancio, per poi ripetersi quattro anni dopo con Final Fantasy 7 Remake, posticipandolo di sette settimane poco dopo l'annuncio della prima data d'uscita.

Che le cose stiano andando a gonfie vele è ormai chiaro da un bel po' di tempo. Final Fantasy 16 è entrato nelle ultime fasi dello sviluppo più di un anno fa, inoltre si è avviato in Fase Gold il 31 marzo di quest'anno, con netto anticipo rispetto alla data di pubblicazione. Ciò significa che Square Enix si è presa tutto il tempo necessario per rifinire il prodotto e scongiurare sorprese dell'ultimo minuto.

Durante lo streaming di ieri, Yoshi-P ha anche assicurato che a breve rivelerà i dettagli e la data di lancio della demo di Final Fantasy 16.