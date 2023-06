Final Fantasy 16, non solo storia principale: ci saranno almeno 100 side quest

Final Fantasy XVI si prospetta un gioco decisamente ricco, e lo sarà anche per quanto riguarda l'offerta in termini di attività secondarie. A parlarne nel corso di un'intervista con Famitsu è stato Kazutoyo Maehiro, creative director del nuovo Action/RPG targato Square Enix.

Maehiro ha confermato che Final Fantasy XVI offrirà la bellezza di 100 diverse attività secondarie, sebbene non abbia chiarito più a fondo in cosa consisteranno e quanto saranno variegate. In ogni caso la presenza di questo ampio numero di side quest consentirà all'opera di rivelarsi ancora più longeva e duratura per i giocatori intenzionati a scoprire nel dettaglio tutto ciò che il mondo di Valisthea ha da offrire, permettendo così in più occasioni di prendersi una pausa dalla trama principale e spendere qualche ora per completare incarichi minori per potenziare così il proprio personaggio o trovare equipaggiamenti sempre più efficaci.

Sempre a proposito della celebre rivista nipponica, Famitsu ha assegnato 39/40 a Final Fantasy 16, con il kolossal di Square Enix che dunque sfiora proprio per un soffio il perfect score pur confermandosi una produzione di elevata caratura. Intanto sembra che Square Enix stia già pensando al successore di Final Fantasy 16, che potrebbe anche sperimentare approcci mai visti prima nella serie.



Per saperne di più sul nuovo gioco Square Enix ecco la recensione di Final Fantasy 16.