Final Fantasy 16 non vende bene, Square Enix perde due miliardi di dollari in borsa

Square Enix Holdings ha perso il 30% del proprio valore sul mercato azionario dopo le performance non del tutto soddisfacenti di Final Fantasy XVI, uscito a giugno su PlayStation 5. Sembra che gli azionisti siano preoccupati per l'andamento della compagnia, incapace di generare i profitti richiesti.

Bloomberg riporta che il valore di Square Enix è calato di circa due miliardi di dollari dopo il lancio di Final Fantasy 16, gioco ad alto budget che ha venduto tre milioni di copie solo su PS5, un numero interessante ma che sarebbe lontano dalle migliori aspettative del publisher, preoccupato del fatto che il gioco non riesca a raggiungere il "margine più alto" della previsioni di vendita.

Come fatto notare dall'analista Serkan Toto, però, Final Fantasy 16 non è l'unica fonte di preoccupazione per Square Enix, con il publisher giapponese che negli ultimi tempi ha faticato ad inanellare hit commerciali, pubblicando molti giochi che hanno ottenuto risultati solo discreti senza diventare dei veri e propri successi.

Fonti contattate da Bloomberg fanno sapere che alcune persone all'interno di Square Enix sarebbero preoccupate per le strategie future e l'attuale organizzazione della compagnia. Il nuovo presidente, Takashi Kiryu, sta lavorando per cambiare la rotta con l'obiettivo di pubblicare meno giochi di maggior qualità, inoltre si guarda sempre di più a Xbox e altre piattaforme, come dimostra il prossimo arrivo di Final Fantasy 14 su Xbox Series X.