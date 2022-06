Final Fantasy 16 sarà allo State of Play? Il PS Store alimenta le speranze dei fan

Mentre fervono i preparativi per l'attesissimo PlayStation State of Play di giugno, un aggiornamento "silenzioso" della pagina di Final Fantasy 16 su PS Store alimenta le speranze dei fan per la presenza del kolossal GDR per PC e PS5 nella cornice mediatica dell'ultimo evento organizzato da Sony.

Come segnalato da tanti frequentatori dei social e dei forum videoludici più popolari, il database di Google riporta un aggiornamento della scheda PlayStation Store di Final Fantasy 16 verificatosi giusto ieri, mercoledì 1 giugno.

Aprendo la pagina di FF16 nel negozio digitale di Sony non è chiaro quali siano state le modifiche apportate dai curatori del PlayStation Store, anche se l'imminente State of Play lascia presagire l'arrivo di importanti novità sulla prossima avventura ruolistica di Square Enix, magari accompagnate dall'annuncio della data d'uscita e da una nuova infornata di scene di gameplay e immagini esplicative (con cui arricchire, appunto, la sezione multimediale della relativa scheda PS Store).

Per averne la controprova, non ci resta che pazientare fino alle ore 23:59 italiane di questa notte, giovedì 2 giugno, e scoprire cosa hanno in serbo per noi Sony e i suoi partner per il nuovo PlayStation State of Play.