Final Fantasy 16 e oltre: altri giochi della serie sviluppati dal team di Naoki Yoshida?

Nonostante la pubblicazione di Final Fantasy XVI avvenuta lo scorso 22 giugno su PlayStation 5, il Creative Business Unit III capitanato da Naoki Yoshida starebbe già pensando al futuro, non escludendo la possibilità che ulteriori giochi di Final Fantasy possano essere sfornati dall'apprezzato team interno di Square Enix.

Lo studio lo ha rivelato nel corso di un meet and greet che si è svolto in Malesia, affermando di essere non solo disponibili per l'eventualità, ma anche desiderosi di cimentarsi con ulteriori progetti a tema Final Fantasy, dopo quanto fatto con il sedicesimo episodio. Chiaramente per il momento si tratta di un semplice desidero dello studio di Yoshida, che dichiara di non aver ancora finito con l'avventura con protagonista Clive Rosfield: del resto è in programma la versione PC di Final Fantasy 16, e chissà che gli sviluppatori non vogliano espandere ulteriormente la storia ed il mondo di gioco con qualche DLC.

In aggiunta, il Creative Business Unit III conferma che ulteriori contenuti inediti per Final Fantasy XIV sono in arrivo, dunque anche il celebre MMORPG continua ad essere una priorità. Lo studio ha dunque già molti impegni da gestire e dunque un eventuale nuovo Final Fantasy realizzato da loro sarebbe piuttosto lontano nel tempo.

Vi piacerebbe vedere un Final Fantasy XVII, uno spin-off o il remake di un classico del passato sviluppato ancora una volta dal team di Yoshida? Intanto Final Fantasy 16 è diventato l'esclusiva PS5 venduta più velocemente di sempre finora, piazzando 3 milioni di copie al lancio.