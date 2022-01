Final Fantasy 16 ed oltre: altri giochi Square Enix saranno esclusive temporali PS5?

Sono diversi i titoli Square Enix in arrivo prossimamente su PlayStation 5 come esclusive temporali per console: si pensi a Final Fantasy XVI e Forspoken, ma anche Babylon's Fall è attualmente confermato solo per le piattaforme di casa Sony (oltre che su PC). E questi potrebbero non essere gli unici giochi.

Commentando sul forum di ResetEra l'arrivo di Rainbow Six Extraction su Xbox Game Pass sin dal day one, Jordan Middler, giornalista di VGC, ha infatti pubblicato uno strano commento che mette a paragone le strategie di Ubisoft con quelle di Square Enix, lasciando intendere che il colosso giapponese abbia in programma altri giochi ancora non ancora annunciati in arrivo come esclusive console temporali per PS5.

"È interessante notare come Ubisoft sia sempre più schierata con Xbox in questa generazione, laddove invece Square Enix è fermamente dalla parte di Sony, anche oltre quanto noto pubblicamente", ha affermato il giornalista, per poi aggiungere che "non dovrete aspettare molto a lungo" ad un altro utente che ha chiesto delucidazioni sul suo commento. Si tratta ovviamente dei commenti di Middler, privi di conferme ufficiali al momento, ma non è quindi da escludere che Square Enix abbia effettivamente in cantiere altri progetti per la console next-gen di Sony.

Negli scorsi giorni il team di Triangle Strategy ha promesso tanti annunci nel 2022, segno che all'interno di Square Enix si sta lavorando costantemente a diverse nuove produzioni, in attesa di essere annunciate ufficialmente.